Viertelfinal-Neuauflage in Paris: Ruud wieder gegen Rune

Vorjahresfinalist Casper Ruud hat bei den French Open souverän sein Achtelfinale gewonnen und trifft in der Neuauflage des emotionalen Vorjahres-Viertelfinals auf Holger Rune. Der 24 Jahre alte Norweger Ruud schlug den Chilenen Nicolas Jarry am Montag 7:6 (7:3), 7:5, 7:5 - der Däne Rune (20) gewann sein Match gegen den Argentinier Francisco Cerundolo im Champions-Tiebreak mit 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7).

Rune dürfte damit deutlich erschöpfter in das Match am Mittwoch gehen als sein norwegischer Kontrahent. Gegen Cerundolo, der in der zweiten Runde Yannick Hanfmann ausgeschaltet hatte, machte er ungewohnt viele Fehler und musste lange zittern. Rune überstand drei brisante Breakbälle beim Stand von 3:4 im fünften Satz und sicherte sich den Sieg in einer dramatischen Schlussphase.