Ligue 1: Paris Saint-Germain vor der Revolution

Beim französischen Meister Paris Saint-Germain wird sich in den kommenden Wochen einiges verändern.

Der Abgang von Superstar Lionel Messi ist bereits fix . Beim argentinischen Nationalspieler war nach zwei Jahren nie wirklich die Rede von einer dritten Spielzeit in der französischen Hauptstadt. Seine mangelnde Bereitschaft bei Ballverlusten, aber auch seine lustlosen Auftritte haben die Verantwortlichen sowie die Anhänger immer mehr frustriert.

„PSG war einfach ein zu großer Verein für ihn“

Zum zweiten Saisonauftakt in Folge wird ein neuer Trainer die Vorbereitung angehen. Galtier wird nach einem Jahr erwartungsgemäß wieder den Verein verlassen. Als Nachfolger wird derzeit vor allem der frühere Bayern-Coach Julian Nagelsmann gehandelt , laut L‘Équipe sollen die Gespräche bereits weit fortgeschritten sein,

Nach nur zehn Monaten an der Seine wirkt der französische Trainer wie ausgelaugt. Seine zahlreichen Patzer bei seinen Pressekonferenzen zeigten, dass er für diesen Posten völlig überfordert ist, auch wenn nach einer starken ersten Saisonhälfte die Weltmeisterschaft in Katar mitten in der Saison alles andere als hilfreich war und den neuen französischen Rekordmeister völlig aus dem Rhythmus brachte.