"Änderungen - und zwar sofort": Tragischer Tod entfacht Triathlon-Debatte

Nach dem tragischen Tod eines Motorradfahrers entbrennt in der Ironman-Szene eine hitzige Sicherheitsdebatte - Sportler sind in Sorge.

„Wir brauchen Änderungen - und zwar sofort!“, schrieb die deutsche Topathletin Laura Philipp bei Instagram . „Dieses Drama darf nicht sinnlos bleiben“, plädierte Europameister Denis Chevrot für einen Kurswechsel. Er habe Verständnis für mediale Interessen, betonte der viertplatzierte Frodeno. Aber: „Es war so unfassbar eng. An dieser Stelle dürfen keine Motorräder sein!“

„Keine Hallodris sondern verantwortungsbewusste Menschen“

Martin Engelhardt warnte allerdings vor verfrühter und überzogener Kritik an den Organisatoren. „Die schnellen Reaktionen sind einerseits verständlich, weil die Leute emotional ergriffen sind“, sagte der Chef der Deutschen Triathlon Union dem SID . Aber es sei „ein zweischneidiges Schwert. Die Athleten wollen in den Medien sein und gut dargestellt werden. Sie wollen ihren Marktwert verbessern und profitieren. Andererseits heißt es dann, dass es zu viel ist.“

In Hamburg sei „ein extrem erfahrenes Organisationsteam“ am Werk, führte Engelhardt aus: „Das sind keine Hallodris sondern verantwortungsbewusste Menschen.“ Es brauche eine umfassende Untersuchung statt „voreiliger Urteile“. Er sehe auch kein „generelles Problem“ in Sachen Sicherheit. „Es war sicher eine Sondersituation, weil Jan Frodeno sein letztes Rennen in Deutschland hatte und viele Medienvertreter vorne dabei sein wollten“, sagte der DTU-Präsident.