Formel 1: Norris wirkt tiefenfrustriert und mürrisch - Tsunodas Lernkurve ist eine horizontale Gerade

Lando Norris schenkt in Barcelona seine gute Ausgangsposition leichtfertig her. Die Lernkurve eines Youngsters bereitet Sorgen. Formel-1-Kolumne von Peter Kohl.

Barcelona macht Hoffnung, dass in der zweiten Saisonhälfte Red Bull doch noch einen ernsthaften Konkurrenten bekommen könnte. Nicht, was die beiden Titel für Fahrer und Konstrukteure angeht. Aber im Kampf um einzelne Rennsiege.

Der Auftritt von Mercedes macht Mut. Die Updates, die neuen Teile am W14 scheinen hervorragend zu funktionieren. In den Freien Trainings und im Qualifying ist das noch nicht zu sehen gewesen. Aber über die Renndistanz sehr deutlich! Beide Fahrer sind sehr zufrieden mit dem Entwicklungsschritt. Das ist deutlich fahrbarer geworden und die Ingenieure scheinen zunehmend zu verstehen, wo der Hund im Boliden vergraben ist, der bislang die Performance erheblich störte.

Mercedes glänzt - Ferrari patzt

Hamiltons zweiter Platz war nur einmal in Gefahr. In der Startphase, als Norris mit seinem McLaren links hinten auf das Rad von Hamiltons Mercedes knallte. Ansonsten hatte der Rekordweltmeister keine Mühe mit seinen Kontrahenten. Nicht nur auf der Strecke, sondern auch in der Konstrukteurswertung ist Mercedes an Motorkunde Aston Martin vorbeigezogen. Vorteil von Mercedes ist zudem, dass der Reifenverschleiß überschaubar ist.