Viertes Bracelet für Nick Schulman

Nick Schulman gewinnt sein viertes Bracelet

Hochklassig besetzt war am Sonntagabend das Finale beim $1.500 Seven Card Stud (Event #9). Unter den letzten neun Spieler befanden sich unter anderem der fünffache Bracelet-Gewinner Shaun Deeb, der dieses Turnier 2016 gewonnen hat, sowie der vierfache Bracelet-Gewinner John Monette, der 2012 beim $5.000 Seven Card Stud erfolgreich war. Diesmal feierte aber Nick Schulman den Sieg, der seine Bilanz damit auf vier WSOP Barcelets ausgebaut hat.