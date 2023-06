Oberdorf beste junge Spielerin der Champions-League-Saison

Die defensive Mittelfeldspielerin hatte mit dem VfL das Finale erreicht, das der FC Barcelona am Samstag in Eindhoven 3:2 (0:2) gewann. Die Vize-Europameisterin Oberdorf war auch bei der EM 2022 zur besten jungen Spielerin gekürt worden. Laut UEFA kam sie in acht Einsätzen in der Königsklasse auf 50 Balleroberungen und 38 Tacklings.