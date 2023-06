Walter wird sportlicher Leiter bei Hansa Rostock

Kristian Walter mit neuer Position in Rostock © IMAGO/Hentschel/Lutz Hentschel/IMAGO/Hentschel/Lutz Hentschel/IMAGO/Lutz Hentschel

Wie der Zweitligist am Montag mitteilte, erhält der 38-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Walter arbeitete zuletzt als für Dynamo Dresden.

Kristian Walter wird sportlicher Leiter beim Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock. Wie der Verein am Montag mitteilte, erhält der 38-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Walter war zuletzt für den Drittligisten Dynamo Dresden tätig gewesen, wo er seit 2012 als Chef-Scout und Kaderplaner gearbeitet und zwischenzeitlich auch als Sportdirektor und Interimsgeschäftsführer fungiert hatte.

Walter wurde vom Vorstand mit der strategischen Ausrichtung und sportlichen Entwicklung des Lizenzbereichs beauftragt. In seiner Verantwortung liegen laut Mitteilung unter anderem die Kaderplanung, die Leitung der Scouting-Abteilung sowie des Trainer- und Funktionsteams der ersten Mannschaft. Zudem fällt auch das ab der kommenden Saison in der Regionalliga spielende U23-Team in seinen Zuständigkeitsbereich.