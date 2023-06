Wechsel-Wirbel um Bayern-Star! Nationalspieler reagiert

Nach dem 0:3-Debakel gegen ratiopharm Ulm im Halbfinale der BBL wird beim FC Bayern jeder Stein umgedreht. Im Anschluss an die Niederlage ist bereits Cheftrainer Andrea Trincheri zurückgetreten. Und jetzt machen Gerüchte die Runde, dass Paul Zipser den Verein verlassen könnte.

Heidelberg reagiert auf Zipser-Gerücht

In Heidelberg spielte der 29-Jährige einst mit DAZN-Experte und dem heutigen sportlichen Leiter der MLP Academics Alex Vogel zusammen.

In der SportBild kommentierte Vogel die Zipser-Gerüchte: „Das kann ich nicht bestätigen. Paul hat zwar eine enge Verbindung zum Verein, aber an dem Gerücht ist nichts dran.“

Allerdings schloss der sportliche Leiter einen Wechsel in der Zukunft zurück in die Heimat nicht aus: „Man muss schauen, was die Zukunft bringt. Aber stand jetzt ist das nicht zu bestätigen.“