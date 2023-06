Erster Mann unter zehn Sekunden: Sprinter Hines verstorben

Leichtathlet Jim Hines verstarb am vergangenen Samstag © IMAGO/Horstmüller/IMAGO/Horstmüller/HORSTMUELLER GmbH

Die Leichtathletik-Welt trauert um den Sprinter Jim Hines: Der US-Amerikaner, der als erster Athlet die 100 m offiziell in unter zehn Sekunden lief, verstarb am vergangenen Samstag im Alter von 76 Jahren.

Erstmals unterbot Hines die Schallmauer am 20. Juni 1968 bei den US-Trials in Sacramento.

Jim Hines schrieb Sprint-Geschichte

Da binnen weniger Minuten mit Ronnie Ray Smith und Charles Greene zwei weiteren Athleten das gleiche Kunststück gelang, ging der Abend in Kalifornien als „Night of Speed“ in die Leichtathletik-Geschichte ein.