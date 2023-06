Formel 1: Katerstimmung bei Ferrari - Leclerc und Sainz ratlos

Weil der Monegasse bisher eine vollkommen enttäuschende Saison erlebt hat, steckten in Ferraris jüngstem Update-Paket große Hoffnungen auf einen Schritt nach vorne. Was nun aber bleibt, ist wieder einmal pure Frustration. Leclerc reiste erneut ohne Punkte ab – zum vierten Mal beim erst achten Rennen.

„Wir haben viel mehr zu kämpfen, als wir erwartet hatten“, schilderte der 25-Jährige, der sich längst im tiefsten Tal seiner bisherigen Formel-1 -Karriere befindet. „Ich hatte dieses Jahr bereits ziemlich viele enttäuschende Tage. Dieser reiht sich nahtlos in den Rest der Saison ein.“

Statt die Lücke gegenüber Red Bull verkleinern zu können, wirkt es, als müsse sich Ferrari erstmal in die andere Richtung orientieren. Im Qualifying blieb Leclerc auf dem 19. Platz hängen. Daraufhin wechselte das Team sowohl das Aufhängungssetup als auch die Bremskühlung und ließ ihn aus der Boxengasse starten. Doch die rasante Aufholjagd am Sonntag? Absolute Fehlanzeige!

Leclerc: „Uns fehlt einfach überall Performance“

Dass die katalanische Strecke als ein Allrounder samt langen Geraden, schnellen und auch langsameren Kurven gilt, dürfte Ferraris Sorgen zusätzlich vergrößern. Es heißt traditionell: Wenn ein Wagen in Barcelona gut läuft, dann läuft er so ziemlich überall gut – und andersrum.

So ist der viel zu hohe Reifenverschleiß die Achillesferse des Ferrari: „Wir müssen verstehen, was mit den Reifen passiert. Uns fehlt einfach überall Performance, besonders im Rennen. Aber unser gesamter Fokus sollte darauf liegen, wie wir die Reifen besser managen. Zwei bis drei Grad machen einen Riesenunterschied in der Balance und wir kämpfen extrem.“