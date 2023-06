Espargaro nicht fit - Folger Kandidat für den Sachsenring

Rennfahrer Jonas Folger könnte wieder beim WM-Lauf auf dem Sachsenring in der Königsklasse MotoGP an den Start gehen.

Sechs Jahre nach dem bisherigen Highlight seiner Motorrad-Karriere könnte Rennfahrer Jonas Folger wieder beim WM-Lauf auf dem Sachsenring in der Königsklasse MotoGP an den Start gehen. Da der Spanier Pol Espargaro wegen der Folgen eines Sturzes noch immer nicht völlig fit ist, steigen die Chancen auf eine Teilnahme des Oberbayern am Großen Preis von Deutschland (18. Juni).

Wie das GASGAS-Team am Montag bekannt gab, fehlt Espargaro am kommenden Wochenende in Mugello wegen eines kleinen Ödems an seinen Wirbeln. Folger (Schwindegg) kommt damit beim Italien-GP als Ersatzmann zu seinem vierten Einsatz auf der KTM.