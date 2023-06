Wück über Ausbildung: „Es darf nicht ums Gewinnen gehen“

DFB-Trainer Christian Wück regt nach dem EM-Triumph mit der deutschen U17-Nationalmannschaft ein Umdenken in der Arbeit mit jungen Fußballern an.

DFB-Trainer Christian Wück hat nach dem EM-Triumph mit der deutschen U17-Nationalmannschaft ein Umdenken in der Arbeit mit jungen Fußballern angeregt. „Im Jugendfußball, vor allen Dingen in den Bereichen U15 bis U17, darf es nicht ums Gewinnen gehen. Es geht um nichts mehr als die Ausbildung und Entwicklung der Spieler. Das Ergebnis sollte in jedem Fall nicht an erster Stelle stehen“, sagte der ehemalige Profi in einem Interview auf dfb.de.