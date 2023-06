Nach Rücktritt: Ibrahimovic lässt Zukunft offen

Der Schwede Zlatan Ibrahimovic will sich nach dem Ende seiner Fußballerkarriere zunächst eine Auszeit gönnen, bevor seine nächste Karriere beginnt.

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic will sich nach dem Ende seiner Spielerkarriere zunächst eine Auszeit gönnen. "Ich möchte den Sommer genießen, um zu verstehen, was ich tun soll", sagte der 41-Jährige bei seinem Abschied am Sonntagabend von der AC Mailand. Optionen für die zweite Karriere hat er offenbar schon.