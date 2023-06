Nach Bayern-Knatsch: Voss-Tecklenburg nominiert Trio nach

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat auf den Ärger um die Abstellungen von Meister Bayern München reagiert und drei Spielerinnen für die Frauenfußball-Nationalmannschaft nachnominiert. Janina Minge (SC Freiburg), Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt) und Melissa Kössler (TSG Hoffenheim) gehören beim ersten WM-Vorbereitungslehrgang vom 20. Juni bis 28. Juni in Herzogenaurach sowie beim Länderspiel am 24. Juni (18.15 Uhr/ZDF) in Offenbach gegen Vietnam zum Aufgebot.