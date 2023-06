Rose nach Pokalparty: "Baumis Mütze wird Nummer eins bleiben"

Mit seinem roten Fischerhut war Marco Rose der Hingucker bei der Pokal-Party von RB Leipzig. An Steffen Baumgarts ikonische Schiebermütze reiche die knallige Kopfbedeckung laut Aussage des Trainers jedoch nicht heran. "Baumis Mütze wird immer die Nummer eins bleiben. Ich glaube, das ist jedem klar. Die ist Kult", sagte der Coach des DFB-Pokalsiegers bei der großen Feier am Sonntag in Leipzig.