Tränen-Abschied! Ibrahimovic verkündet Rücktritt

Nach dem letzten Spiel des AC Mailand gegen Hellas Verona (3:1) , bei dem er wegen den Nachwirkungen einer Knie-OP und einer Wadenverletzung nicht auf dem Platz stehen konnte, erhielt der Schwede im Giuseppe-Meazza-Stadion einen emotionalen Abschied - und verkündete am späten Sonntagabend dann den Rücktritts-Hammer.

Mit seinen Händen formte der Stürmer ein Herz, das sich an die Fans richtete. Der Stürmer war sichtlich gerührt. Sogar Tränen schossen dem 41-Jährigen in die Augen, auch einige Mitspieler weinten.

Zuvor war die Fußball-Ikone gefeiert worden. Auf der Mailänder Südkurve zeigten die Fans in Anspielung an seine Person und sein enormes Selbstbewusstsein eine Choreografie mit dem Wort „Godbye“. Zudem waren im Stadion laute „Ibrahimovic, Ibrahimovic“-Gesänge zu hören.

Ibra-Gerücht um Berlusconi-Klub

Allerdings berichtete Gazzetta dello Sport am Sonntag, dass der 41-Jährige angeblich schon Gespräche mit der AC Monza, dem Erstligisten im Besitz des ehemaligen italienischen Premierministers Silvio Berlusconi, führe .

Der Verein hatte am Samstag bereits angekündigt, der Schwede werde nach dem Spiel „mit einer kurzen Zeremonie“ verabschiedet, zu einem Karriereende wollten sich Repräsentanten des Stürmers gegenüber der Nachrichtenagentur AFP jedoch noch nicht äußern.

Ibrahimovic: 819 Pflichtspiele und 493 Tore

Aufgrund von Verletzungen konnte er in der abgelaufenen Saison nur vier Pflichtspiele bestreiten, dabei gelang ihm ein Treffer. In seiner gesamten Karriere schoss der Superstar in 819 Pflichtspielen satte 493 Tore.