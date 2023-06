Bundesliga: Großkreutz-Kneipe rechnet mit BVB-Fans ab

"Kann mir vorstellen, dass der BVB in ein Loch fällt"

Die Situation mit den BVB-Fans eskaliert in der Kneipe „Mit Schmackes“ beim vergangenen Saisonfinale. Nun rechnet die Gastronomie knallhart mit den Verantwortlichen ab. Auch die Stadt Dortmund habe Schuld.

Nun machte auch das Lokal „Mit Schmackes“ in Dortmund seinem Ärger Luft. Die Kneipe von BVB-Legende Kevin Großkreutz kritisierte dabei die Fans des Vizemeisters.

Am vergangenen Wochenende habe es im Kult-Lokal einen Ausnahmezustand gegeben. Die BVB-Fans hätten die Reservierungspflicht der Gastronomie missachtet. Das gesamte Restaurant sei schon seit sechs Wochen restlos ausgebucht gewesen, was die Dortmund-Fans jedoch nicht gekümmert habe. Sie hätten sich am Samstag geweigert, die besetzten Plätze freizugeben.