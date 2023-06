Formel 1: Nico Hülkenberg zeigt sich nach Tag zum Vergessen enttäuscht - "War wie Fallobst"

Nico Hülkenberg erlebt beim Großen Preis von Spanien in Barcelona nach einem starken Qualifying ein enttäuschendes Rennen. Der Haas-Pilot erklärt die aktuellen Probleme seines Teams und übt sich in Galgenhumor.

Hülkenberg: „Man hätte es definitiv lieber andersherum“

Nach dem erfolgreichen Qualifying sind Platz 15 und 18 für Haas eine echte Enttäuschung. Der Einbruch beim Haas-Team in Rennen passiert nicht das erste Mal in dieser Saison.

Hülkenberg hofft auf Lieblingsstrecke Kanada

Bei den letzten sechs Rennen in Kanada fuhr er immer in die Punkte. Dies wird dann in knapp zwei Wochen wieder das Ziel sein. Echten Optimismus will Hülkenberg aber noch nicht versprühen. „Auf einer Runde wird es sich schon wieder ausgehen (lacht), aber im Rennen ist das immer nochmal was anderes“, erklärt er fast schon konsterniert.