Basketballerinnen verlieren ersten Test in Israel

Die deutschen Basketballerinnen haben das erste von zwei Testspielen gegen Israel in Tel Aviv verloren. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis verlor am Sonntag mit 69:73 (40:38). Die zweite Partie findet am Montagabend um 19.30 Uhr statt.