Kompletter Meister-Irrsinn in Belgien

In Belgien wird der Meistertitel in einem unglaublichen Krimi entschieden. Am Ende führt ein früherer Tottenham-Star seinen Klub zum ersten Erfolg seit 1957.

Was für ein unglaubliches Saisonfinale in Belgiens erster Liga!

Dabei wechselte die Tabellenführung in den Schlussminuten drei Mal: In der 89. Minute war St. Gilloise durch eine 1:0-Führung gegen den FC Brügge virtueller Meister, doch danach schluckte der Europa-League-Gegner von Union Berlin und Leverkusen noch drei (!) Gegentore.

Aldeweireld ist Antwerpens Held

Am 30. April hatte Antwerpen im Brüsseler Heyselstadion mit einem 2:0-Sieg gegen KV Mechelen den insgesamt vierten Pokalsieg gefeiert. In den letzten drei Spielzeiten ging der Meistertitel an den FC Brügge, der in der separat ausgespielten Meisterrunde abgeschlagen Letzter wurde.