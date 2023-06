Hoeneß enthüllt: Das steckte hinter der Faust in Richtung Tuchel

Das Bild, wie Uli Hoeneß beim Bayern-Training mit erhobener Faust neben Thomas Tuchel steht, sorgte für viel Wirbel. Nun enthüllt der Ehrenpräsident, was angeblich hinter der Aktion steckte.

Besonders viele Spekulationen gab es dabei um die erhobene Faust der Bayern-Legende, als Hoeneß an der Säbener Straße auf dem Trainingsplatz neben Trainer Thomas Tuchel stand.

„Er wollte mir eigentlich nur kurz sagen, wer spielt am Wochenende. Das habe ich dann auch gleich eingesehen“, scherzte Tuchel einige Tage später auf einer Pressekonferenz und ergänzte: „Wenn zwei emotionale Menschen miteinander sprechen, auf dem Fußballplatz miteinander sprechen, dann kann es auch mal emotional werden.“

Die Aktion überraschte laut Hoeneß selbst dessen langjährigen Weggefährten Karl-Heinz Rummenigge, der nach Hoeneß' Aussage bei einem gemeinsamen Mittagsessen im Anschluss fragte: „Uli, was war denn da los?“

Hoeneß: Das sagte ich Tuchel mit erhobener Faust

Der Ehrenpräsident sorgte nun für Aufklärung. „Wir haben in dem Moment darüber gesprochen, dass ich eine Sehnenentzündung habe und meinen Arm nicht mehr so gut heben kann“, schilderte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Bemerkenswert: Der inzwischen ehemalige Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn hatte die Geste wenige Tage nach dem Vorfall noch als Kampfansage in Richtung Konkurrenz gedeutet und Hoeneß dafür ein großes Lob ausgesprochen.

Es sei „interessant, was in solche Bilder immer alles hineininterpretiert wird“, meinte Hoeneß - und er finde es „kurios, was aus dieser Geschichte schon wieder gemacht wurde“.