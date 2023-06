Anzeige

DFB-Pokal: Christopher Nkunku vor Abschied! Dieser Abgang schmerzt der Bundesliga Dieser Abgang schmerzt der Bundesliga

Leipzig bei Siegerehrung übelst ausgepfiffen

SPORT1

Christopher Nkunku schießt RB Leipzig erneut zum DFB-Pokalsieg. Der Franzose verabschiedet sich mit Top-Leistungen aller Voraussicht nach in Richtung London - wo nächste Saison ein neues Kapitel beginnt.

Es war wohl sein letzter Auftritt im Trikot von RB Leipzig - und was für einer.

Christopher Nkunku unterstrich mit einem Tor und einem Assist einmal mehr seinen Sonderstatus im Team von Marco Rose und führte die Sachsen zum zweiten Triumph im DFB-Pokal in Folge. Der Franzose, der bereits im vergangenen Jahr großen Anteil am Pokalsieg hatte, hielt nach der Trophäenübergabe minutenlang vor der Leipziger Fankurve inne und genoss seine wahrscheinlich letzten Momente als Profi von RB Leipzig.

Anzeige

„Das könnte sein“, sagte Sportchef Max Eberl dazu nach dem Spiel bei Sky.

Schon seit geraumer Zeit wird vom bevorstehenden Wechsel im Sommer zum FC Chelsea berichtet, offiziell ist der Transfer bislang allerdings noch nicht.

Nkunku-Wechsel? Das sagt Rose

Auf SPORT1-Nachfrage, ob er Nkunku vermissen werde, fragte Rose: „Ist sein Abgang jetzt offiziell?“ Dann schmunzelte er: „Die Qualität von Nkunku gibt es nicht oft in Europa!“

An anderer Stelle deutete der RB-Coach den Abschied des Stürmers immerhin stark an: „Fluktuation in unserem Kader ist etwas ganz Normales. Mit dem Titel ist es umso schöner, dass wir so auseinandergehen und dass wir uns irgendwann in Europa wieder treffen“, schilderte er im ZDF.

Im DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt stellte Nkunku einmal mehr unter Beweis, dass er ein Unterschiedsspieler ist. „Es war ein Finale, in dem beide Mannschaften viel probiert haben, aber nicht ins letzte Risiko gegangen sind“, erklärte Rose. „Aber das zeigt die Qualität von Nkunku. Auch wenn der Ball nach seinem Schuss ein oder zweimal abgefälscht war, er ist immer für etwas Besonderes gut.“

"Zu allen Schandtaten bereit!" Rose heiß auf Feier mit RB

Nkunku geht als Torschützenkönig

Ein Wechsel des 25-Jährigen wird ohne Frage ein herber Verlust für den Tabellendritten der Bundesliga. Nkunku stellte in den vergangenen Jahren den erfolgreichsten Torschützen der Sachsen dar, die abgelaufene Spielzeit schloss er sogar als Bundesliga-Toptorschütze ab - und das, obwohl er gleich neun Spiele verletzungsbedingt verpasste!

Nach 34 Spieltagen standen bei ihm 16 Tore und sechs Assists zu Buche. Eine Ausbeute, die vor allem Eberl erfreute. „Er hat letztes Jahr schon herausragend gespielt, jetzt ist er Torschützenkönig geworden. Das ist einfach Ausdruck der überragenden Entwicklung, die er hier genommen hat in Leipzig.“

Anzeige

Rund 13 Millionen Euro Ablöse zahlte RB 2019 an Paris Saint-Germain, wo der heute 25-Jährige alle Jugendmannschaften durchlaufen hatte, sich allerdings im hochkarätig besetzten Profiteam nie durchsetzen konnte. In Leipzig fasste der Offensivspieler schnell Fuß, wanderte aus dem offensiven Mittelfeld immer weiter nach vorne bis in die Sturmspitze.

"Haben sich unglaublich entwickelt" - Forsberg adelt Abgänge