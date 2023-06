FA Cup: Keane kritisiert de Gea

Daraufhin entfachte erneut die Kritik am Spanier: „Ich bin es leid, es zu sagen. Ein Top-Torhüter rettet das. Sie bringen dich in großen Spielen über die Linie, und das hätte heute den Unterschied ausmachen können“, erklärte unter anderem Uniteds ehemaliger Kapitän Roy Keane bei ITV .

Ten Hag attestiert de Gea eine „fantastische Saison“

Dies ist durchaus verständlich, weil der Keeper neben dem FA-Cup-Endspiel auch eine Mitschuld an einem weiteren verspielten Titel trug: Beim 0:3 in Sevilla, was zum Aus in der Europa League führte, spielte er vor dem 0:1 den unter hohen Druck stehenden Harry Maguire an und vor dem 0:3 misslang ihm die Ballannahme.