DFB-Finanzsorgen wachsen: Campus 30 Millionen Euro teurer

Der neue Campus in Frankfurt kommt den DFB teurer zu stehen, als zunächst angenommen. Die Sorgen im Verband wachsen.

Der Neubau des im vergangenen Jahr eröffneten Campus in Frankfurt/Main reißt ein noch größeres Loch als erwartet in die Kasse des ohnehin finanziell angeschlagenen Deutschen Fußball-Bundes (DFB). DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald bestätigte dem ZDF Mehrkosten in Höhe von 30 Millionen Euro.