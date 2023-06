ELF: Munich Ravens verlieren zum Auftakt

Die Munich Ravens haben bei ihrem Debüt in der European League of Football (ELF) eine Niederlage kassiert.

Die Munich Ravens haben bei ihrem Debüt in der European League of Football (ELF) eine Niederlage kassiert. Die Münchner verloren ihr erstes Spiel in der noch jungen Liga gegen den letztjährigen Halbfinalteilnehmer Raiders Tirol aus Österreich vor heimischem Publikum mit 38:59 (28:38).