Handball-Bundesliga: Sieg beim Bergischen HC - THW Kiel kommt Titel immer näher

Der THW Kiel macht den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft in der Handball-Bundesliga. Der Rekordmeister müht sich allerdings sehr.

Kiel wirkte zunächst extrem nervös und kam überhaupt nicht ins Spiel. Erst in der sechsten Minute erzielte der THW seinen ersten Treffer. Auch der Tabellenelfte zeigte in der Offensive einige Nachlässigkeiten, ging aber trotzdem mit einer knappen Führung in die Pause.