Harter Vorwurf: Hat der FC Bayern Leon Goretzka zerstört?

Bereits seit Wochen lässt Mario Basler kein gutes Haar an Joshua Kimmich - und auch am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 war der 54-Jährige nicht zu bremsen.

Der Mittelfeldstar des FC Bayern werde „komplett überbewertet“, polterte der SPORT1 -Experte bereits Ende April in seinem Podcast „Basler ballert“ . Nach der 1:3-Pleite des deutschen Rekordmeisters in Mainz wetterte Basler, dass Kimmich wie ein Fremdkörper auf dem Platz gewirkt habe.

Seitdem verging kaum eine Woche ohne Kritik am 28-Jährigen. Anfang Mai nahm Basler den deutschen Nationalspieler erneut ins Visier. Dieses Mal mäkelte der frühere Bayern-Star an Kimmichs harmlosen Eckbällen herum .

Basler spricht Kimmich Status als Führungsspieler ab

„Du brauchst Männer, die wissen, was man tut“, wütete er in seinem Podcast „Basler ballert“ nach der 1:3-Heimpleite der Münchner gegen Leipzig am vorletzten Bundesliga-Spieltag. „Ich habe am Samstagabend in München keine Männer auf dem Platz gesehen. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die völlig führungslos auf dem Platz war.“