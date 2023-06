Frankreich: Journalist bei Liga-Spiel angegriffen

In Frankreich ereignet sich am Rande des Spiels zwischen AC Ajaccio und Olympique Marseille am Samstag ein Angriff auf einen Journalisten.

In Frankreich ist es am Rande des Erstliga-Spiels zwischen AC Ajaccio und Olympique Marseille (1:0) am Samstag zu Angriffen auf einen Journalisten gekommen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, sei der Reporter des Fernsehsenders France 3 an einer Tankstelle in der Nähe des Stadions von Marseille-Anhängern angegriffen worden, die Staatsanwaltschaft hat bereits Ermittlungen eingeleitet.