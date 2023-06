Ibrahimovic verhandelt offenbar mit Berlusconi-Klub Monza

Schwedens Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic, der die AC Mailand zum Saisonende verlassen wird, will seine Karriere in der italienischen Serie A fortsetzen. So führt der 41-Jährige angeblich schon Gespräche mit der AC Monza, dem Erstligisten im Besitz des ehemaligen italienischen Premierministers Silvio Berlusconi. Das berichtete Gazzetta dello Sport am Sonntag.