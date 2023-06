Relegation zur Bundesliga - Trotz guter Ausgangslage: Hoeneß fordert "Habt-Acht-Stellung"

Bundesligist VfB Stuttgart geht trotz des komfortablen Vorsprungs gewarnt in das Relegations-Rückspiel gegen den Hamburger SV. Die gute Ausgangssituation nach dem überzeugenden 3:0 im Hinspiel sei „nur ein Etappenziel“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem „Finale“ in Hamburg am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER): „Der Druck ist weiterhin da, weil wir es im zweiten Spiel bestätigen müssen.“