"Sehr riskant!" Was Joachim Löw beim FC Bayern überrascht hat

Löw über Bayern-Beben: „Zeitpunkt war sehr riskant“

Als Trainer hätte er solch eine Unruhe „nicht gewollt“, denn „wenn so eine Nachricht am Freitag oder Samstagmorgen zu den Spielern durchsickert, ist es sicher in den Köpfen drin. Darüber wird auch diskutiert und gesprochen am Spieltag.“