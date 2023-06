Erstes jüdisches Team in DFB-Pokal-Hauptrunde

Bezirksligist TuS Immendorf hatte am Finaltag der Amateure, der von der ARD in einer Konferenz live übertragen wurde, einen Sieg im Finale des Rheinlandpokals knapp verpasst. Gegen den Regionalligisten FC Rot-Weiss Koblenz unterlag der Siebtligist mit 0:1 (0:0). Immendorf steigt aber im Sommer auf und startet in der kommenden Saison in der sechstklassigen Rheinlandliga.