Formel 3: Flörsch und Goethe in Barcelona ohne Punkte

Sophia Flörsch muss sich weiter gedulden. Auch in Barcelona wird es nichts mit Punkten in der Formel 3. Ähnlich ergeht es Oliver Goethe.

Rennfahrerin Sophia Flörsch jagt weiter ihren ersten Punkten in der Formel-3-Saison hinterher. Die 22-jährige Münchnerin belegte bei der vierten Saisonstation in Barcelona im Sprint am Samstag den 21. und im Hauptrennen am Sonntag den 20. Platz. Sie arbeitete sich jeweils einige Positionen nach vorne und war dabei erneut besser als ihre PHM-Teamkollegen.