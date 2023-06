STAHLWERK Doppelpass LIVE: Pokalfinale & Bayern-Beben mit Julia Simic und Stefan Effenberg

Letzte Ausgabe vor der Sommerpause: Der STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 widmet sich am Sonntagmorgen wie gewohnt den wichtigsten Themen des Fußballs. Heute steht natürlich auch das DFB-Pokal-Finale im Fokus. Die Sendung hier im LIVETICKER.

+++ Top-Thema: Basler rechnet mit Kimmich ab +++

„Ich würde Kimmich mit der Schubkarre nach Barcelona fahren. Das sage ich seit Wochen“, schimpft Basler. Der Bayern-Star sei ein guter Kicker, erfülle aber nicht seine Aufgaben. „Er holt sich die Bälle hinten ab, würde am liebsten vorne ein Tor schießen. Der, der im Mittelfeld neben ihm spielt, sei die ärmste Sau, die es gibt“, kritisiert der ehemalige Bayern-Star.

+++ Braucht Bayern einen Weltklasse-Neuner?

Simic sieht die Stürmerfrage als eine große Baustelle in München. „In den ersten Spielen dachte man, man kann ohne die Neun durch die Saison kommen.“ Es gebe aber auch andere Problemzonen. „Es müssen Spielertypen sein, die zu Tuchels Stil passen.“ Wichtig werde sein, dass Tuchel seine Mannschaft zusammenbekomme, wo die Hierarchien klar sind, und die zu seinem System passen.

In den entscheidenden Spielen bräuchte man einen Neuner, betont Effenberg. „Kolo Muani würde in München 25 oder 30 Tore machen.“

+++ Bayern-Probleme: Wie geht`s weiter? +++

Nun richtet sich der Fokus auf den FC Bayern: Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic weg, Karl-Heinz Rummenigge zurück. Wie geht es in München weiter?

Draxler betont: „Man kannte Kahn ja und wusste auch, was man bekommt, wenn man ihn einstellt. Mich wundert, dass Hoeneß die Fänden in die Hand nimmt und kein Mensch kritisiert, dass er auch Kahn und Salihamidzic installiert hat.“ Man gehe einen Schritt in die Vergangenheit bei den Bayern. „Die Verjüngung ist gescheitert.“