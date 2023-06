Tödlicher Unfall bei Ironman-EM in Hamburg

Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer starb bei der Ironman-Europameisterschaft in Hamburg ein Motorradfahrer noch an der Unglücksstelle.

Die Ironman-Europameisterschaft in Hamburg ist von einem tödlichen Unfall überschattet worden. Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer starb ein Motorradfahrer noch an der Unglücksstelle. Der an dem tragischen Zwischenfall beteiligte Amateurfahrer erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.