Handball-Bundesliga vor einschneidender Regel-Reform

„Der Video-Beweis wird in der Saison 2023/24 in der HBL eingeführt“, erklärte der HBL-Boss in der Bild am Sonntag .

Final beschlossen ist die Maßnahme noch nicht, doch die ausstehende Hürde - bei der Mitgliederversammlung am 5./6. Juli muss sie in die Statuten aufgenommen werden - bis zur Implementierung sei lediglich eine formale.

Kein „Kölner Keller“ in der Handball-Bundesliga

Die Challenge - also eine Möglichkeit der Trainer, Situationen überprüfen zu lassen -, die in der kommenden Saison in der Champions League eingeführt wird, ist bislang noch nicht geplant. „Das schauen wir uns an und entscheiden dann, ob wir es in der übernächsten Saison auch machen“, erläuterte Bohmann.