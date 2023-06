French Open: "Das war gut, verdammt nochmal" - Becker lobt Zverev

"Jetzt sei doch mal nicht so kritisch - das war gut heute, verdammt nochmal", sagte der Ex-Wimbledonsieger im TV-Interview an Zverev gewandt. "Das war ein hartes Stück Arbeit, ich habe Tiafoe noch nie so gut auf Sand gesehen", fügte Becker an. Dennoch hatte es für Zverev zuvor zum 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5) gegen den US-Amerikaner gereicht.