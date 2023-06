Altmaier nach Aus optimistisch: „Positiv nach vorne schauen“

Daniel Altmaier will weiter angreifen © AFP/SID/JULIEN DE ROSA

Nach seinem guten Abschneiden bei den French Open und dem Highlightsieg gegen Top-Ten-Spieler Jannik Sinner will Daniel Altmaier weiter nach vorne. „Ich bewerte das Turnier sehr positiv“, sagte der Kempener nach dem Aus in der dritten Runde gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow. In seinem Spiel gebe es noch immer „so viele Baustellen“, bei denen er sich verbessern könne: „Jetzt kann man nur positiv nach vorne schauen.“