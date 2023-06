Messis bittere Abschied nur Nebensache: Sergio Rico bei emotionalem PSG-Abend im Mittelpunkt

Lionel Messi verabschiedet sich unter Pfiffen und mit einer peinlichen Niederlage von Paris Saint-Germain. Im Mittelpunkt steht er am letzten Spieltag in Frankreich aber nicht.

Beim letzten Auftritt im Prinzenpark wurde der Weltmeister am Samstag nicht zum ersten Mal ausgepfiffen, am Ende stand ein 2:3 (2:2) gegen Außenseiter Clermont Foot. Schon zuvor hatte PSG als Meister festgestanden.

Wichtiger als das Ergebnis waren am Samstag aber einige Personalien. Schon unter der Woche hatte Trainer Christophe Galtier Messis Abschied verkündet, kurz vor dem Spiel machte der Klub dies dann auch per Pressemitteilung offiziell.

Sergio Rico steht im Mittelpunkt

Der Ersatztorhüter hatte am vergangenen Wochenende bei einem Reitunfall ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten und befindet sich in einem ernsten Zustand. Am Samstag trugen die PSG-Profis seinen Namen auf dem Rücken, in der Kurve zogen die Ultras sein Trikot im Großformat hoch. Mbappé hielt Ricos Trikot nach seinem zwischenzeitlichen Treffer zum 2:0 in die Höhe.