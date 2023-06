NHL: Finale Florida Panthers - Vegas Golden Knights LIVE im TV und Stream

In der Finalserie der NHL stehen sich die Florida Panthers und die Vegas Golden Knights gegenüber. Das erste Spiel steigt in der Nacht auf Sonntag um 2 Uhr deutscher Zeit in Kalifornien.

Im Modus Best of Five wird der Meister des nordamerikanischen Eishockeys ermittelt. Heimrecht haben in den ersten beiden Partien zunächst die Golden Knights.