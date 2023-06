Trennung nach vier Jahren: Hazard verlässt Real Madrid

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid und Eden Hazard (32) haben ihr millionenschweres Missverständnis nun doch vorzeitig beendet. Der langjährige belgische Nationalspieler wird die Königlichen in diesem Sommer verlassen, ein Jahr vor dem ursprünglichen Ende seines Vertrags. Das teilte Real am Samstag mit.

Hazard war 2019 als großer Star vom FC Chelsea nach Madrid gekommen, 115 Millionen Euro überwies Real damals an die Londoner. Bei den Spaniern zählte er zu den Topverdienern, eine Rolle spielte er dort aber nie. Zahlreiche Spiele verpasste Hazard verletzungsbedingt, zuletzt war er dann fit, fand unter Trainer Carlo Ancelotti aber dennoch kaum Berücksichtigung.

Insgesamt absolvierte Hazard für Madrid 76 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Tore. Wo der 32-Jährige seine Karriere fortsetzt, war am Samstag zunächst unklar. Seine Laufbahn in Belgiens Nationalmannschaft hatte Hazard nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar beendet.