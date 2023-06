Titelverteidiger Rot-Weiss Köln erneut im DM-Finale

Die Hockeyspieler von Rot-Weiss Köln greifen nach ihrem dritten deutschen Meistertitel nacheinander. Das Team von Nationalmannschaftskapitän Mats Grambusch schlug beim Final Four in Mannheim im Halbfinale den Harvestehuder THC 2:1 (2:1) und zog ins Endspiel ein. Dort geht es am Sonntag (16.15 Uhr) gegen den gastgebenden Mannheimer HC, der in seinem Halbfinale mühelos 4:0 (2:0) gegen den UHC Hamburg gewann.