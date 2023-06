Shootingstar Andrejewa: Noch kein Visum für Wimbledon

Anzeige

Bei den French Open sorgte Tennis-Shootingstar Mirra Andrejewa für Furore - in Wimbledon könnte sie fehlen.

Bei den French Open sorgte Tennis-Shootingstar Mirra Andrejewa für Furore - in Wimbledon könnte sie fehlen. Wie die erst 16 Jahre alte Russin am Samstag in Roland Garros verriet, wartet sie noch auf ihr Visum für die Einreise nach Großbritannien. Ob die Verzögerung mit ihrer russischen Staatsangehörigkeit zusammenhängt, ist unklar.

"Ich weiß nichts. Ich weiß nur, was mein Team mir sagt und was meine Eltern mir sagen", sagte Andrejewa im Anschluss an ihr Drittrundenaus gegen die Vorjahresfinalistin Coco Gauff. Andrejewa hat noch nie auf einem Rasenplatz gespielt, würde aber laut eigener Aussage gerne in Wimbledon (ab 3. Juli) an den Start gehen.

