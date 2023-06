Ibrahimovic verlässt Milan zum Saisonende

Schwedens Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic wird die AC Mailand zum Saisonende verlassen. Wie der Klub des derzeit verletzten 41-Jährigen am Samstag bekannt gab, wird Milan sich nach dem letzten Saisonspiel der Serie A am Sonntag „mit einer kurzen Zeremonie von Zlatan Ibrahimovic verabschieden“. Die AC wolle „Zlatan für die großartige Zeit danken, die wir zusammen verbracht haben“, hieß es in dem Statement.