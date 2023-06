DFB-Pokal: DFB und Feuerwehr verbieten Choreo von RB Leipzig

Am Samstagabend findet das DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion statt. Sowohl Eintracht Frankfurt als auch RB Leipzig haben eine Choreografie geplant. Der DFB greift nun bei Leipzig ein.

Am Samstagabend treffen im Berliner Olympiastadion RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Finale aufeinander (Ab 20 Uhr im LIVETICKER) . Seit Jahren werden von den beteiligten Fangruppen bestimmte Fanaktionen oder Choreografien geplant. In diesem Jahr sorgen beide Vereine mit ihren Choreos jedoch für Schlagzeilen.

So wird die seit drei Wochen geplante Choreo der Eintracht-Fans mit einer Schweigeminute kollidieren. Kurzfristig setzte der DFB vor dem Spiel eine Schweigeminute für einen 15-Jährigen an, der am Pfingstwochenende bei einem Fußballturnier lebensgefährlich verletzt wurde und Tage später seinen Verletzungen erlag.