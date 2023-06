FA-Cup: Gündogan-Show im Finale! DFB-Star schießt Manchester City zum Titel

Dank eines überragenden deutschen Nationalspielers haben die Citizens die zweite Trophäe in dieser Saison eingefahren. Gündogan traf beim 2:1(1:1)-Sieg im FA-Cup -Finale gegen den Stadtrivalen Manchester United doppelt - und stellte nebenbei einen Rekord auf.

Seine Direktabnahme zum ersten City-Treffer nach gerade einmal 12 Sekunden (!) war das schnellste Tor in der Geschichte eines FA-Cup-Endspiels überhaupt. Kurios: Gündogan selbst hatte wenige Augenblicke zuvor noch den Anstoß ausgeführt und den Ball zum deutschen Keeper Stefan Ortega bugsiert, der in den Pokalspielen das City-Tor hütet.

Gündogan sorgt für Blitzstart von Manchester City

In der 33. Minute schlug Bruno Fernandes vom Punkt zurück, City-Star Jack Grealish hatte den Ball im eigenen Sechzehner aus kurzer Distanz an die Hand bekommen, Schiedsrichter Paul Tierney hatte nach Studium der Bilder am Videomonitor auf den Punkt gezeigt.