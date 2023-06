DFB-Pokalfinale: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt live im TV, Stream und Ticker

RB Leipzig trifft im DFB-Pokalfinale auf Eintracht Frankfurt. Während die Sachsen die Titelverteidigung anpeilen, kann SGE-Trainer Oliver Glasner seine erfolgreiche Zeit am Main mit dem Pokalsieg angemessen beenden.

Im 80. DFB-Pokalfinale stehen sich am Samstag (ab 20 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER) RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Olympiastadion in Berlin gegenüber.

Vor dem Duell betonte Glasner das Ziel, den Pokal nach Frankfurt zu bringen und seine erfolgreiche Geschichte am Main angemessen zu beenden: „Jeder möchte ihn gerne mitnehmen. Er funkelt für jeden gleich.“

Der bevorstehende Abschied des Trainers gebe dem Team einen zusätzlichen „Ruck“, sagte Kapitän Sebastian Rode bei Hit Radio FFH , „weil wir mit Oli Unglaubliches erreicht haben. Von daher will jeder einzelne Spieler nicht nur für sich den Titel gewinnen, sondern auch für den Trainer.“

DFB-Pokal LIVE - Hier können Sie das Finale verfolgen:

DFB-Pokalfinale: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Leipzig will „den letzten Schritt gehen“

Premiere für Rose und Eberl

Doch RB will das mit aller Macht verhindern. Zum dritten Mal in Serie stehen die Sachsen im Finale, viermal in den vergangenen fünf Jahren genossen sie die besondere Atmosphäre von Berlin. Es sei „wie nach Hause kommen“, flachste Abwehrchef Willi Orban.