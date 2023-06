Hockey: Mannheim im Finale gegen Club an der Alster

Die Hockeyspielerinnen des Mannheimer HC greifen im dritten Jahr in Folge nach ihrem ersten Meistertitel.

Die Hockeyspielerinnen des Mannheimer HC greifen im dritten Jahr in Folge nach ihrem ersten Meistertitel. Im Halbfinale der DM-Endrunde auf eigener Anlage gewannen die im Saisonverlauf noch unbesiegten Gastgeberinnen gegen den sechsmaligen Champion UHC Hamburg 2:0 (1:0). Nach ihrem Erfolg über den Viertelfinalbezwinger von Titelverteidiger Düsseldorfer HC treffen die Mannheimerinnen im Endspiel am Sonntag (11.30) auf den Club an der Alster. Dieser gewann gegen Ex-Meister Rot-Weiss Köln 3:1 (3:0).