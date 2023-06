Formel 2: Mercedes-Junior Vesti baut Gesamtführung aus

Frederik Vesti baut seine Führung in der Formel 2 aus. Der Mercedes-Junior gewinnt das Sprintrennen in Barcelona.

Mercedes-Junior Frederik Vesti hat seine Führung in der Formel 2 ausgebaut. Der 21-jährige Däne gewann das Sprintrennen in Barcelona, auf zunächst nasser Strecke setzte sich der Prema-Pilot nach dem Start zügig an die Spitze und diktierte in der Folge das Geschehen.