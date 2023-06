Nach sieben Jahren und 17 Titeln: Real-Star verkündet Abschied!

Offiziell: Barca will Kimmich!

Marco Asensio wird Real Madrid zum Saisonende verlassen. Das gaben Klub und Spieler am Samstag bekannt.

Das gaben Klub und Spieler am Samstag bekannt. „Ich habe beschlossen, in meiner Karriere eine neue Richtung einzuschlagen“, schrieb Asensio in den sozialen Medien.